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Temerrüt faiz oranı yükseltildi

Ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faizi yüzde 48'e yükseltildi.

Temerrüt faiz oranı yükseltildi

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde yıllık yüzde 48 uygulanacak.

'nın konuyla ilgili tebliği 'de yayımlandı.

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde yüzde 48 faiz oranı yansıyacak.

Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderin tutarı ise bin 310 lira olacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli.

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