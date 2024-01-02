Temerrüt faiz oranı yükseltildi

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde yıllık yüzde 48 faiz uygulanacak.

Merkez Bankası'nın konuyla ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde yüzde 48 faiz oranı yansıyacak.

Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderin tutarı ise bin 310 lira olacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli.