Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 29.08.2022 - 10:23 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 10:27
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Buna göre temmuz ayında ihracat yüzde 13,4; ithalat ise yüzde 41,4 arttı.
Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 temmuz ayında yüzde 79,1 iken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4'e geriledi.