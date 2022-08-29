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Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4; ithalat ise yüzde 41,4 arttı.

Haberler - ntv.com.tr 29.08.2022 - 10:23 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 10:27

Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklandı

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Son dakika haberi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre temmuz ayında ihracat yüzde 13,4; ithalat ise yüzde 41,4 arttı.

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 temmuz ayında yüzde 79,1 iken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4'e geriledi.

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