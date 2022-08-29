Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret rakamlarını açıkladı.



Buna göre temmuz ayında ihracat yüzde 13,4; ithalat ise yüzde 41,4 arttı.



Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 temmuz ayında yüzde 79,1 iken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4'e geriledi.