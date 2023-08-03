Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

TÜFE'de aylık bazda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 17,75 ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 2,67 ile eğitimde görüldü.

Temmuzda sağlık grubunda yüzde 13,61, lokanta ve otellerde yüzde 11,92, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 11,17, ev eşyasında yüzde 8,91, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,71, haberleşmede yüzde 6,22, eğlence ve kültürde yüzde 6,14, konutta yüzde 6,03 artış, giyim ve ayakkabıda üyzde 3,19, eğitimde yüzde 2,67 artış gerçekleşti.