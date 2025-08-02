Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün belli oldu

İstanbul'da temmuzda fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kiraz, en çok düşen ürün ise karpuz oldu.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.



Temmuzda bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 186 ürünün fiyatında artış, 38 adet ürünün fiyatında ise azalış izlendi.



Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,49 ile kiraz olurken, onu yüzde 28,69 ile doğal gaz, yüzde 28,46 ile çilek, yüzde 27,96 ile uçak bileti, yüzde 25,10 ile limon ve yüzde 20 ile ameliyat ücretleri ve uzman doktor muayene ücretleri takip etti.



Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 19,86 ile edebi kitaplar, yüzde 19,77 ile domates, yüzde 19,48 ile sivri biber, yüzde 18,97 ile çarliston biber ve yüzde 17,25 ile armut oldu.



Geçen ay konserve (bezelye) fiyatı yüzde 14,57, turşu yüzde 12,68, rakı yüzde 10,88 ve kayısı yüzde 10,40 arttı.



FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN KARPUZ OLDU



Temmuzda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 49,47 ile karpuz olurken, onu yüzde 40,51 ile kavun, yüzde 17,65 ile salatalık, yüzde 17,52 ile erik, yüzde 14,93 ile kabak, yüzde 10,15 ile maydanoz takip etti.



Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 7,60 ile patlıcan, yüzde 7,51 ile taze fasulye, yüzde 5,79 ile havuç, yüzde 4,96 ile yeşil soğan, yüzde 4,71 ile kuru soğan oldu.



Geçen ay patates fiyatı yüzde 3,84, sarımsak yüzde 3,10, muz yüzde 3,03, yumurta yüzde 2,51 ve dolmalık biber yüzde 2,19 geriledi.