Temmuz ayında ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri’de temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.



Bakan Bolat'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçti.



Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.



Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 42,3 oranında düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi.



İthalatta düşüş eğilimi, temmuz ayında da devam etti. İthalat, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,9 oranında (2,6 milyar dolar) gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolara indi.

İHRACATIN KARŞILAMA ORANI YÜKSELDİ



Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranında 14,5 puanlık yükseliş yaşandı ve bu oran yüzde 75,7'ye yükseldi.



Bolat, "Hesaplarımıza göre yeni gerilimler savaş durumu olmazsa kumbara gibi biriktire biriktire 267 milyar dolar hedefimize sağdığız, Aralık ayında bu rakamı göreceğiz." dedi.



Hizmetler ihracatı yüzde 9 artışla 59 milyar dolara yükseldi.



Bolat, "Eylülde açıklanacak temmuz ayı cari işlemler açığının 20 milyar dolar, belki de biraz daha aşağısına düşmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.



DIŞ TİCARET AÇIĞINDA GERİLEME

Dış ticaret açığı, yılın ilk 7 ayında yüzde 32,5 oranında azalışla 49,8 milyar dolara geriledi. Geçen yıl ilk 7 aydaki açık 74 milyar dolar civarındaydı.



Bu dönemde ihracat, yüzde 4,1 artışla 148,8 milyar dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 8,4 düşüşle 198,6 milyar dolara düştü.



İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ocak-temmuz döneminde 9 puan artarak yüzde 74,9’a yükseldi.