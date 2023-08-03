Temmuz ayının zam şampiyonu akaryakıt



Temmuz ayı enflasyon verileri belli oldu.



TÜİK'e göre, temmuzda TÜFE yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi.



TÜFE'de en yüksek aylık artış yüzde 6,2 ile 1997'de gerçekleşmişti. Böylece enflasyon temmuzda tüm zamanların en yükseğine çıktı.



YAKITTA YÜZDE 29'LUK FİYAT ARTIŞI



Temmuz ayının zam şampiyonu yüzde 29,04 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu.



Onu yüzde 20,11 ile sebze, yüzde 18,71 ile oteller, pansiyonlar, yüzde 17,68 ile mücevherler, saat ve kol saatleri, yüzde 16.67 ile otomobil (benzinli), yüzde 16,02 ile temel hastane hizmetleri, yüzde 15,96 ile ilaç, yüzde 15,65 ile taze meyveler ve yüzde 14,40 ile ekmek izledi.



İKİ ÜRÜNDE DÜŞÜŞ



Temmuz ayında sadece iki üründe fiyat düşüşü görüldü. En büyük düşüş yüzde 2,18'le kakaoda gerçekleşirken, tereyağında da yüzde 1,27 gerileme görüldü.



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