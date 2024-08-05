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Temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu

Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 38 ile elektrik oldu. En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 15 ile patateste yaşandı.

Temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu
Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

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Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 38 ile elektrikte, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerle ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, geçen ay elektrikteki fiyat artışını yüzde 17,22 ile içkiler, yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzeler yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,43 ile çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,44 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,96 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları takip etti.

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