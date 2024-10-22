Temmuz yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

Yaklaşık 5 milyon dekar alanda 39 bin 200 çiftçinin üretim yaptığı Erzurum'da tarım alanlarındaki hasat sezonu tamamlandı.



Temmuz ayının ilk 10 gününde meteorolojik verilere göre metrekareye 95,2 kilogram yağışın düştüğü kentte, hububat verimi üreticiyi mutlu etti.



Kent genelinde bu sezon 278 bin ton buğday, 80 bin ton arpa, 25 bin ton yulaf, 6 bin 600 ton çavdar ve 25 bin ton mısır hasat edildi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, "Genel olarak ülke genelinde bu sene kurak bir yaz geçirdik ancak Erzurum temmuzda çok güzel yağış aldı ve bunun etkisini gördük." dedi.



Kentteki arazilerin tarıma uygun olduğuna dikkati çeken Kenger, "Biz su sıkıntısı olmayan bir iliz, üretim havzamızda buğday ve arpa var. Üretim planlamasında bakanlığımız suyu merkeze alarak planlamaları gerçekleştiriyor. Verimli bir hasat dönemi geçirdik. Tarlalarımızı yeni ekiliş sezonuna hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

