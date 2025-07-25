Temmuzda hizmet ve perakendede güven geriledi, inşaatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine yönelik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, hizmet ve perakende sektörlerinde güven zayıflarken, inşaat sektörü yükseliş gösterdi.



Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre hizmet sektörü güven endeksi, Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 110,0 seviyesine geriledi. Perakende ticaret sektöründe ise endeks yüzde 0,5 düşüşle 107,9’a indi. Buna karşın, inşaat sektöründe güven endeksi yüzde 2,2 artarak 88,8 değerine ulaştı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE TALEP BEKLENTİSİ GERİLEDİ



Hizmet sektöründe, son üç ayda iş durumu yüzde 0,5 azalırken, aynı dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1 düşüş gösterdi. Önümüzdeki üç aya ilişkin talep beklentisi de yüzde 1 azaldı. Bu veriler, sektörde temkinli bir beklenti ortamına işaret ediyor.

PERAKENDE GÜVENİNDE DE ZAYIFLAMA GÖRÜLDÜ



Perakende ticarette ise son üç ayda iş hacmi ve satışlar yüzde 1 oranında geriledi. Gelecek üç aya ilişkin satış beklentisi de yüzde 1,1 düşerken, stok seviyelerinde yüzde 1 artış gözlendi. Stoktaki artış, talep beklentilerindeki zayıflamanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İnşaatta istihdam beklentisi yükseldi



Temmuz verilerine göre inşaat sektöründe alınan mevcut siparişlerde yüzde 0,7’lik bir düşüş kaydedildi. Ancak sektörün önümüzdeki üç ayda çalışan sayısını artırma beklentisi yüzde 4,9’luk güçlü bir artış gösterdi. Bu da inşaat sektöründe yaz aylarına girerken hareketlenmenin sürdüğünü ortaya koydu.



Genel tablo, ekonominin bazı alanlarında güvenin zayıfladığına işaret ederken, inşaat sektörünün ise beklentiler açısından pozitif ayrıştığını gösteriyor.

