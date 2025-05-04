Temu, ABD'nin kurallarını delmeye çalışıyor

ABD'nin önemli bir gümrük vergisi muafiyetinin Cuma günü sona ermesinden saatler sonra, Çinli e-ticaret sitesi Temu, nakliye modelini elden geçirdiğini ve tüm Amerikan satışlarını ABD merkezli satıcılar aracılığıyla gönderdiğini duyurdu.



Bir Temu sözcüsü yaptığı açıklamada "ABD'deki tüm satışlar artık yerel satıcılar tarafından gerçekleştiriliyor ve siparişler ülke içinden karşılanıyor. Temu, platforma katılmaları için ABD'li satıcıları aktif olarak işe alıyor." dedi.



TAKTİKLER DENİYORLAR



Bu değişiklik platform için büyük bir değişim anlamına geliyor. Temu ve Shein ve AliExpress gibi diğer Çinli e-ticaret siteleri daha önce de minimis muafiyetini ABD'yi ultra düşük fiyatlı ürünlerle doldurmak için kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump yeni gümrük vergilerinin üretimin ABD'ye geri dönmesine yardımcı olmasını istediğini söylese de Temu'nun hamlesi büyük şirketlerin bu talepten nasıl kaçabileceğini ve başka taktikler deneyebileceğini gösteriyor.



De minimis boşluğu, 800 dolar ya da daha düşük değerdeki mal sevkiyatlarının ABD'ye gümrüksüz girmesine ve genellikle zaman alan denetim ve evrak işlerinin atlanmasına izin veriyordu. Çinli e-ticaret siteleri bu muafiyetten en çok yararlananlar oldu ve ABD pazarını ultra düşük maliyetli ürünlerle doldurdu. Ancak Trump'ın tüm Çin ithalatına cezalandırıcı gümrük vergileri getirmesiyle birlikte, bu sitelere bağımlı hale gelen milyonlarca Amerikalı bu ucuz malları daha az uygun fiyatlı bulabilir.



ÇİN'DE ÜRETİLİP ABD'YE İTHAL EDİLİYOR



Shein ve Temu ürünlerinin büyük çoğunluğu Çin'de üretiliyor ve doğrudan ABD'ye ithal ediliyor, bu yüzden fiyatlar bu kadar ucuz.



Temu'nun yeni iş dili kulağa Trump'ın hoşuna gidecekmiş gibi gelebilir. Ancak bir ürünün müşterilere "yerel bir depodan" gönderiliyor olması, o ürünün ABD'de üretildiği anlamına gelmiyor.



Temu ve Shein gibi siteler nakliye sürelerini kısaltmak için yıllardır ABD'deki depo portföylerini geliştiriyor. Geçen yıl, Biden yönetimi de de minimis muafiyetini eleştirmeye başladı ve Çinli nakliyeciler açık bir hava değişimi hissettiler.



Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde küresel tedarik zinciri yönetimi profesörü olan Chris Tang, daha önce CNN'e verdiği demeçte, Shein'in geçen yılın başlarında ABD depolarına toplu sevkiyat yaparak mal stoklamaya başladığını söyledi.



Bloomberg Şubat ayında Temu'nun Çin tedarik zincirini elden geçirmeye başladığını ve tedarikçi fabrikalardan ürünleri ABD depolarına toplu olarak göndermelerini istediğini bildirdi. Bu ürünler tükendiğinde, ABD'li tüketiciler için satılmaya devam edip etmeyecekleri ya da yeni ürünlerin Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük vergilerine tabi olup olmayacağı belli değil.

Şimdilik bu, yabancı menşeli ürünlerin ABD'li distribütörler aracılığıyla Amerikalıların kapılarına ulaştığı anlamına geliyor. Temu üretici ortaklarını kamuya açık bir şekilde listelemiyor.