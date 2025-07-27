Temu, Amazon'u yenecek mi?

Çinli çevrimiçi platform Temu'nun e-ticaret devi Amazon'u alt etme umutları, Amerikan tedarikçiler tarafından reddedildi.



Donald Trump'ın Çin ithalatına yönelik sıkı önlemlerinin ardından, Temu'nun çevrimiçi perakende işini yeniden yapılandırmak için ABD'li tedarikçiler bulma çabaları, Amazon'un e-ticaret pazarındaki hakimiyeti nedeniyle sekteye uğradı.



Çinli PDD Holdings'e ait e-ticaret platformu, son toplantılara aşina olan iki kişiye göre, ABD'li şirketler ve satıcılar tarafından Amazon'da sunulanlardan daha ucuz markalı ürünler sunamayacağı konusunda uyarıldı.



Büyük bir üçüncü taraf satıcının bir yöneticisi, “Onlara aynı ürünlerle Amazon'u alt edemeyeceklerini, ürünlerin önemli ölçüde farklı olması gerektiğini söyledik.” dedi.



Bu görüşmeler, Trump yönetiminin, gümrük vergisi ödemeden Çin'den doğrudan ucuz mallar ithal etmesine izin veren sözde minimis muafiyetini kaldırmasının ardından iş modelini yeniden düzenlemeye çalışan Temu için bir darbe oldu.



Pazar istihbarat şirketi Sensor Tower'a göre, Temu'nun işi gümrük vergisi değişikliklerinin ardından durma noktasına geldi ve ABD uygulamasındaki aylık aktif kullanıcı sayısı Mart ile Temmuz ortası arasında yüzde 54 düşüşle 37 milyona geriledi.



REKLAM HARCAMALARINI DURDURDU



Analistler, kullanıcı sayısındaki düşüşün, şirketin ABD'deki reklam harcamalarını durdurma kararından kaynaklandığını ve bunun da etkileşimin keskin bir şekilde azalmasına yol açtığını belirtti. Şirket, Haziran ayı sonunda reklamlara yeniden başladı.



Morgan Stanley'e göre, Temu geçen yıl sadece Facebook ve Instagram'da reklamlara yaklaşık 1.4 milyar dolar harcadı.



Çinli perakendeci, Amazon ve diğer büyük ABD perakendecileriyle doğrudan rekabet etmeye çalıştığı batı pazarlarına yönelik yaklaşımında bir değişiklik yaparken, reklam harcamalarını askıya aldı.



Bir üçüncü taraf satıcı yöneticisi, Temu'nun satıcılara, platformunda listelenmeye değer olduğuna ikna etmek için daha düşük ücretler de dahil olmak üzere teşvikler sunduğunu söyledi. Ancak bu kişi, Çinli şirkete Amazon'un daha düşük fiyatla rekabet edeceği konusunda uyarıda bulunduklarını da belirtti.



Amazon ve satıcıları arasında anlaşmaları müzakere eden danışman Martin Heubel, “PDD, önümüzdeki beş yıl içinde pazar payı kazanmak için her yıl milyarlarca dolar kaybetmeye razı olmadığı sürece, daha akıllı davranmak zorunda kalacak” dedi.