Temu hedefini yakalayamadı

Çinli e-ticaret şirketi PDD Holdings, yerel platformu Pinduoduo'nun zayıf tüketici talebiyle karşı karşıya kalması ve uluslararası işletmesi Temu'nun belirsiz küresel ticaret politikalarından etkilenmesi nedeniyle Wall Street'in ilk çeyrek gelir tahminlerini yakalayamadı.



PDD 31 Mart'ta sona eren çeyrek için 95,67 milyar yuan (13,30 milyar USD) gelir bildirirken, analistlerin ortalama tahmini 102,51 milyar yuanın gerisnde kaldı.



PDD'nin net geliri bir önceki yıl 28 milyar yuan iken bu çeyrekte %47 düşüşle 14,74 milyar yuana geriledi.

