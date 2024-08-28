Temu Kurucusu Colin Huang, "Çin'in en zengini" ünvanını 18 günde kaybetti

PDD Holding hisselerindeki düşüşle Huang'ın serveti 14,1 milyar dolar azaldı. Bu, hissedeki en büyük bir günlük kayıp olarak kayda geçti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Huang 35,2 milyar dolar net servetiyle 4. sıraya geriledi.

Huang, 8 Ağustos’ta ülkenin şişe su devi Zhong Shanshan'ı geçerek Çin'in en zengin insanı olmuştu.

Zhong Shanshan 50 milyar dolar servetiyle yeniden zirveye yükseldi.