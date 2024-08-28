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Temu Kurucusu Colin Huang, "Çin'in en zengini" ünvanını 18 günde kaybetti

Popüler Çinli e-ticaret platformu Temu'nun kurucusu Colin Huang, "Çin'in en zengin insanı" ünvanını 18 günde kaybetti.

Temu Kurucusu Colin Huang, "Çin'in en zengini" ünvanını 18 günde kaybetti

PDD Holding hisselerindeki düşüşle Huang'ın serveti 14,1 milyar dolar azaldı. Bu, hissedeki en büyük bir günlük kayıp olarak kayda geçti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Huang 35,2 milyar dolar net servetiyle 4. sıraya geriledi.

Huang, 8 Ağustos’ta ülkenin şişe su devi Zhong Shanshan'ı geçerek 'in en zengin insanı olmuştu.

Zhong Shanshan 50 milyar dolar servetiyle yeniden zirveye yükseldi.

Bakan Bolat'tan ithalat düzenlemesi açıklaması: Temu'ya veya bir ülkeye yönelik değil

Bakan Bolat'tan ithalat düzenlemesi açıklaması: Temu'ya veya bir ülkeye yönelik değil

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