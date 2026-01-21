Temu ve Ticaret Bakanlığı arasında toplantı

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Temu'ya ilişkin asılsız iddialar ortaya atıldı. Temu'nun Türkiye ofisinin bakanlık yetkilileri tarafından basıldığı ve bilgisayarlara el konulduğuna dair asılsız haberleri Ticaret Bakanlığı yetkilileri yalanladı.

Temu yetkililerinin, bakanlık yetkililerine yeni dönemde ürün güvenliği, tüketici sağlığı ve Türkiye'deki ticaret mevzuatlarına bağlı olarak hareket edeceklerini beyan ettikleri öğrenildi.

Ayrıca görüşmelerin bugün değil geçen hafta yapıldığına dair bakanlık kaynaklarından açıklamalar geldi.