Temu'dan yüzde 60 indirim

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi değişikliklerinden aylar sonra yaşanan kargaşanın ardından, e-ticaret platformu Temu, rakibi Shein Group karşısındaki yerini geri kazanmak için büyük indirimlerle ABD pazarına geri dönüyor.



FİYATLAR YÜZDE 60'A KADAR GERİLEDİ



Bloomberg tarafından takip edilen Temu'nun en çok satan ürünlerinden en az iki düzinesi, minimis tarife muafiyeti kapsamında ABD'ye gümrüksüz erişimden yararlandığı Nisan ayı sonuna kıyasla fiyatları ortalama yüzde 18 oranında düştü. Bazı ürünlerde yüzde 60'a varan indirimler yaşandı.



KARTLA ÖDEMELERDE KONTROL EDİLDİ, DÜŞÜŞ VAR



Bu hamle, vergi değişikliklerinden ağır darbe alan Temu'nun ABD pazarından kısa süreliğine çekilip Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerine yönelmesinin ardından geldi. Amerika'daki kredi ve banka kartı işlemlerini analiz eden Bloomberg Second Measure tarafından derlenen verilere göre, Temu'nun ABD satışları Haziran ayının bazı haftalarında yüzde 30'dan fazla düştü ve Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 10'dan fazla düşmeye devam etti.



Büyük indirimlerin yanı sıra, Temu alıcılardan ithalat ücreti almayı da bıraktı ve bu da fiyatların hızla artmasına neden oldu. bu da müşterileri zaman zaman ürünlerin maliyetini aşan vergiler ödemeye zorladı.



TRUMP İŞLERİ BOZDU



İşini Çin fabrikalarından küçük paketler halinde Amerikan evlerine mal gönderme üzerine kuran şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın "de minimis" muafiyetini kaldırmasının ardından modelin sarsıldığını gördü.



FİYAT İNDİRİMLERİ PLANLANIYOR



Temu, fiyat indirimleriyle ilgili sorulara yanıt vermedi. Ancak konuya yakın kaynaklar, şirketin ABD tatil sezonu için satıcıları büyük indirimlerle stoklarını yenilemeye zorladığını söyledi. Bir satıcı, Temu'nun son zamanlarda satıcılara yönelik bir portalda uyarıları artırarak, uygulama trafiğini artırmak karşılığında fiyatları düşürmeleri için onları teşvik ettiğini söyledi.