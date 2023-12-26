TEPAV: Perakende sektöründe güven azaldı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), perakende güven endeksi araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Perakende Güven Endeksi (TEPE), kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 10,6 puan azaldı. Önceki aya göre ise 3,2 puanlık artışla -13,6 puan değerini aldı.

Perakende güveni kasım ayında yapılan indirim kampanyalarının etkisiyle aylık bazda artış gösterse de negatif seyrini sürdürdü.



TEPE anketine katılan perakendecilerden geçen 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 58,2’den yüzde 55,2’ye, önümüzdeki 3 ayda işlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 49,3’ten yüzde 43,6’ya geriledi.



En fazla gerileme Batı Anadolu’da yaşandı. Güvenin en fazla artış kaydettiği sektör ise yiyecek, içecek ve tütün ürünleri oldu.



