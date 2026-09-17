Tera Portföy'de neler yaşandı, neden buralara gelindi? Şirket durumu nasıl değerlendiriyor?

Türkiye 'de son yıllarda yatırım fonlarına ilişkin ilgi artmaya başlamıştı. Bazı portföy şirketleri 1 trilyon büyüklüğe yaklaşan fonları yönetiyordu. Tera Portföy de bunların başında yer alıyordu.

Dün Tera Portföy bazı fonlarının temerrüde düştüğünü, bazı fonlarında da satış emirlerinin 40 günden fazla sürede gerçekleşeceğini ve fon fiyatlarının günlük değil her ayın 15'inci gününde açıklanacağını duyurdu.

FİYATLAR NE OLACAK BELLİ DEĞİL

Fonlarda parası olan yatırımcılar, fiyatların tek bir gün açıklanacak olması nedeniyle yaklaşık bir aylık süreçte fonun getirileri bilinmeyecek. Her ayın 15'inci gününde açıklanacak olan getiriye göre alım-satım yapacak olan yatırımcılar, satıştan 10 iş günü sonrasında paralarını alabilecek. Bu süreç içinde fon bünyesindeki hisselerde değer kaybı yaşanırsa fonun da getirisinin gerilemesi bekleniyor.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tera Grubu'nun fonlarında bulunan ve aşırı değerlenen BİST 30 hissesi Destek Finans Faktoring A.Ş.'de Sermaye Piyasası Kurulu inceleme yaptı. İnceleme sonucunda Tera Portföy'ün 200 milyar liradan fazla varlığı olan TLY fonundaki fon yöneticilerinden olduğu bilinen İbrahim Bekçi'ye Destek Finans Faktoring A.Ş.'de gerçekleştirilen işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

FONDAKİ DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

Tera fonlarında dikkat çeken hisselerin başında Destek Finans Faktoring bulunuyor. Şirket 7 Şubat 2025 tarihinde 50 lira seviyelerinden halka arz olduktan sonra sürekli yükseliş grafiği sergileyerek geçtiğimiz Temmuz ayında 3 bin 960 liraya kadar yükseliyor, başka bir deyişle yüzde 7 bin 820 oranında yükseliş gerçekleşiyor. Dün 2 bin 448 liradan kapanış gerçekleştirdi.

Destek Finans'ın sermayesi 333 milyon lirayken şirketin piyasa değeri 16,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin son açıkladığı kar da 2 milyar 625 milyon 75 bin lira olmuştu.

TERA GRUBU, PUSULA GRUBU'NU ALACAKTI

Temerrüte düştüğünü açıklayan Tera Grubu, zor durumda olan Pusula Finans Holding ve bağlı finans şirketlerindeki payları devralmak için görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada “Tera Grubu’nun finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisi, faaliyet alanlarının genişletilmesi ve güçlü bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleri doğrultusunda; Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.’nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş . başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlanmıştır” denildi.

Daha sonrasında satış için mutabakat sağlandığı açıklansa da parasal miktar ve SPK, BDDK onaylarına dair hiçbir ayrıntıya yer verilmemişti.

Pusula Portföy'ün yönettiği fonlarda da büyük değer kayıpları oluşmuştu. PHE fonunda dün ve bugüne ilişkin getiri verileri açıklanmıyor.

Dün açıklanan temerrüt vakasından sonra Tera Grubu'nun Pusula Grubu'nu alma isteğinin devam edip etmediği merak ediliyor.

KATILIMEVİM'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Pusula Grubu şirketlerinden Katılımevim halka açık ve Borsa İstanbul 'da işlem görüyor. Pusula Grubu'na ilişkin iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte hisse büyük değer kaybına uğradı. Tarihi zirvesi olan 69 liradan düşüşe başlayan hisse dün 27,46 liraya geriledi. 13 günde hisse değeri yaklaşık yüzde 60 düşmüş oldu.

YATIRIMI OLANLAR BEKLEYECEK

Tera Portföy bünyesindeki TLY, TMV, TMM, T3B, TRU ve DOH fonlarında katılma payı iade esasları değişti.

Bundan sonraki süreçte, fon birim pay değeri her gün değil, ayda sadece bir kez (ayın 15’nci iş günü) hesaplanacak.

Satış talimatı her gün verilebilecek ama fiyat o ayki tek değerleme gününe göre belirlenecek, ödeme de bu tarihten 10 iş günü sonra yapılacak.

Bu da paraya ihtiyacı olan kişileri zor durumda bırakacak. Eski sistemde satış verildikten sonra para 3 gün içinde hesaba geçiyordu. Yeni sistemle birlikte satış tarihine göre birkaç haftayla bir ay arasında bekleme süresi olacak.

THF VE TP2 FONLARI TEMERRÜDE DÜŞTÜ

Tera Portföy bünyesindeki THF ve TP2 fonlarının da temerrüde düştüğü açıklandı.



Tera Portföy “Kurucusu olduğumuz TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) THF ve TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TP2 katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler özenle alınmakta olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir.” açıklamasında bulundu.

DEVASA VARLIKLARI YÖNETİYORDU

Tera Grubu 700 milyar lira civarındaki varlıkları yönettiği biliniyordu.

TERA’NIN PATRONU KONUŞTU: ŞER ODAKLARININ KASITLI ATAĞINA MARUZ KALDIK

Tera Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen, şer odaklarının planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağına maruz kaldıklarını söyledi. Tezmen “Ne yazık ki, milletimiz ve finansal sistemimiz adına üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun hemen ardından; malum şer odaklarının son derece planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağına maruz kalmış bulunmaktayız.

İçinde bulunduğumuz bu durum; herhangi bir yerli ya da yabancı finansal kuruluşun tek başına altından kalkamayacağı, tüm piyasayı sirayet altına alma riski taşıyan, olmadık ve emsalsiz büyüklükte yıkım amaçlayan spekülatif bir ataktır.” dedi.

BEŞİKTAŞ'A SPONSOR OLMUŞTU

Tera Holding, Beşiktaş JK Futbol A Takımı ve Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarını kapsayan forma sırt sponsoru oldu.

Beşiktaş JK Başkanı Serdar Adalı, sponsorluğa ilişkin basın toplantısında "Para lazım olunca gideceğim alacağım Emre Bey'den." demişti.

36 YILDIR FAALİYETTE

Tera Yatırım Menkul Değerler 1990, Tera Finans Faktoring 2009, Tera Finansal Yatırımlar Holding 1994, Tera Varlık Kiralama 2025, Tera Yatırım Bankası 2022, Tera Yatırım Teknoloji 2006 yılında kuruldu. Tüm şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını Emre Tezmen yürütüyor.

EMRE TEZMEN KİMDİR?

Emre Tezmen, CFA, 1995 yılında ULB (Université Libre de Bruxelles) Ekonomi Bölümü’nden Yüksek Akademik Başarı derecesiyle mezun olduktan sonra 1997 yılında VUB (Vrije Universiteit Brussel) İşletme Yüksek Lisansını Üstün Başarı derecesiyle tamamladı. Ayrıca CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikasına sahip olup CFA Enstitüsü Asli Üyesi olarak biliniyor.

2022 yılından bu yana DEİK / Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişim Sermayesi Komite Başkanı olarak görev yapmakta; 2023 yılından itibaren ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.