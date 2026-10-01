Tera Yatırım, yakın izleme pazarına atıldı
01.10.2026 11:04
Tera Yatırım'ın işlem sırası geçici olarak kapatıldı.
Borsa İstanbul "Tera Yatırım Menkul Değerler paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Tera Yatırım 'ın Borsa İstanbul'da TERA koduyla işlem gören hissesi yakın izleme pazarına alındı.
Tera Yatırım'ın BİST'teki işlem sırası bugün işleme kapalı olacak. Yarından itibaren yakın izleme pazarında işlemler başlayacak.
YAKIN İZLEME PAZARI NEDİR?
Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazar olarak biliniyor.