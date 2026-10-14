Tera Yatırım'ın sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracı başvuruları işlemden kaldırıldı

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, SPK'nın şirkete ilişkin üç ayrı başvuruyu işlemden kaldırdığını duyurdu.

Karar kapsamında, şirketin 9 Eylül 2025'te yaptığı 19 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı başvurusu ile 17 Mart 2026'da şirket ortaklarından Emre Tezmen'e tahsisli olarak gerçekleştirilmesi planlanan, 50 milyar lira satış hasılatı hedefli sermaye artırımı başvurusu işlemden kaldırıldı.

SPK ayrıca şirketin 700 milyon lira olan çıkarılmış sermayesini, 2025 yılı net karından karşılanmak üzere yüzde 4 bin artırarak 28,7 milyar liraya yükseltme başvurusunu da işlemden kaldırdı.

Şirket açıklamasında, kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96'ncı maddesi kapsamında, mevcut koşullar ve belirsizlikler dikkate alınarak verildiği belirtildi.

DAHA ÖNCE FONLARI İÇİN TASFİYE KARARI VERİLMİŞTİ

SPK, 17 Eylül'de aralarında Tera Portföy Yönetimi'nin de bulunduğu yedi portföy yönetim şirketinin bazı yatırım fonlarının tasfiyesine karar vermişti.

Tera Portföy'ün altı yatırım fonunu kapsayan tasfiye sürecinde Türkiye İş Bankası görevlendirilmişti.

Sonrasında ise Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklanmıştı.