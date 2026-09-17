Tera'nın patronu dahil 48 kişiye yurt dışı yasağı. Yeni gözaltılar var, Yarız tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda alınan yeni kararları açıkladı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı.

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekci ile Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ise gözaltına alındı.

Başsavcılık ayrıca aralarında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığını bildirdi.

SPK'NIN SUÇ DUYURULARI SONRASI TEDBİR

Yurt dışına çıkış yasağı kararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirdiği incelemeler ve yaptığı suç duyuruları doğrultusunda alındığı belirtildi.

Söz konusu madde, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, arz ve talepleri hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenim oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen işlemleri kapsıyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 27 kişi, 4 Mart-12 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle ise 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat-8 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler kapsamında 8 kişi ile işlemleri savcılığın takdirine bırakılan 4 kişi hakkında tedbir uygulandı.

Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle de 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Başsavcılık, farklı dosyalarda yer alan mükerrer isimler çıkarıldığında tedbir uygulanan toplam 48 farklı kişi bulunduğunu açıkladı.

ESKİ BORSA İSTANBUL BAŞKAN YARDIMCISI DA LİSTEDE

Yurt dışına çıkış yasağı getirilen isimler arasında sermaye piyasalarında uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Sezai Bekgöz de yer aldı.

Bekgöz, 1983-1992 yılları arasında SPK'da denetçi olarak görev yaptı. Daha sonra Borsa İstanbul'da Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Bekgöz, Takasbank'ta da Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Bekgöz halen Pusula Portföy ile Misyon Yatırım Bankası'nın yönetim kurullarında görev yapıyor.

ŞİRKETLERİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ LİSTEDE

48 kişilik listede çok sayıda portföy yönetim şirketi, yatırım kuruluşu ve halka açık şirket yöneticisi de bulunuyor.

Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ayşe Seher Aydın ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özcan da tedbir uygulananlar arasında yer aldı.

Tera Portföy Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Haldün Saffet İnal ile şirketin Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci de 48 kişilik listede bulunuyor.

Pusula Portföy bünyesinde görev yapan Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Nilgül Sarıçalı, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya da haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan isimler arasında.

48 KİŞİLİK LİSTE

Başsavcılığın açıkladığı listede şu isimler yer aldı:

Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, Erdin Özel, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kemal Akkaya, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, Serhat Güven, Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa ve Yunus Emre Yıldırım.

Başsavcılık, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.