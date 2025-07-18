Terazide dara, menüde QR kod dönemi

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılacak yeni düzenlemeleri kamuoyu ile paylaştı.



Taslağa göre, tartılı ürünlerde ambalaj ağırlığının düşürülmesi zorunlu hale geliyor.



YENİ DÜZENLEMELER



Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilecek.



Restoran, lokanta ve kafelerdeki fiyat listeleri Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabilecek. Böylece, tüketici lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde fiyat karşılaştırılmasını internet ortamından yapabilecek.



Düzenleme henüz tasarı aşamasında. Son hali verildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.