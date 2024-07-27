TESK Başkanı Palandöken'den perakende yasası çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den perakende yasası çağrısı geldi.



Zincir marketler karşısında esnafın korunması gerektiğini belirten Palandöken, "Esnafın haksız rekabetle mücadele etmesi mümkün değil." dedi.



Palandöken, perakende yasasıyla birlikte zincir marketlere yönelik kurallar getirilmesi gerektiğini de belirtti.

Palandöken, yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündem maddesinin de perakende yasasının çıkarılması olması gerektiğini vurguladı.

