TESK Başkanı: Perakende Yasası çıkmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafı korumak ve fiyat kontrolünü sağlamak için Perakende Yasası’nın çıkarılması gerektiğini söyledi. Palandöken, düzenlemeler yapılırsa fiyatların gerileyeceğini savundu.



"Perakende Yasası’nın geç kalması zincirlerin çoğalması dolayısıyla piyasada esnaf ve sanatkârların yani aktör sayısının azalmasına ve haliyle fiyat kontrolünün zorlaşmasına sebep oluyor." diyen Palandöken, esnafı korumak ve fiyat kontrolünü sağlamak için Perakende Yasası’nın çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Perakende Yasası"nın sadece esnafı değil tüketiciyi de koruduğunu belirten Palandöken, zincir marketlerin 415 meslek dalını da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Palandöken, denetimlere ek olarak zincir marketlerin çalışma saatlerininin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.