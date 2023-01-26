TESK'ten esnaflara da elektrikte indirimi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sanayi sektörüne uygulanacak olan yüzde 12'lik indirim esnaf ve sanatkar kesimine de uygulanmalı." ifadesini kullandı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın "sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekledikleri" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.



Gelişmeyi olumlu karşıladıklarını belirten Palandöken, şunları kaydetti:



"Bakkalın, kasabın buzdolabı, et çekme makinası, terzinin ütüsü gibi cihazlarla, her gün kullanımı muhakkak olan lamba, ışıklı levhalar... Artık bu fiyatlardan dolayı esnafımız faturalarını ödemekte güçlük çekiyor. Sanayi sektörüne uygulanacak olan yüzde 12'lik indirim esnaf ve sanatkar kesimine de uygulanmalı.

Ülkemizde üçlü tarife sistemi var: Konutlar, sanayi ve ticaret. Bu da gösteriyor ki esnafımız, konutlardan ve sanayiciden daha fazla elektrik faturası ödemektedir. Zaman kaybedilmeden indirim kapsamına esnafımız da alınmalı."