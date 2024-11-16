TESK'ten indirim kampanyası tepkisi: Fiyatlar şişirilip sonra indirim diye gösteriliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kasım ayıyla birlikte başlayan indirim kampanyalarını eleştirdi.



İndirim kampanyası adı altında pazarlama taktikleri uygulandığını belirten Palandöken, "Fiyatlar önce şişirilip sonra indirim diye gösteriliyor." dedi.



Kampanyaların bakanlık tarafından denetlenmesi gerektiğini de vurgulayan Palandöken, indirim kampanyalarının ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.



Palandöken, "Yılın 12 ayında ucuzluk kampanyaları yüzde 50, yüzde 70, kasada yüzde 20 gibi insanları alışverişe zorluyor. Ama bununla birlikte fiyatlar iyi analiz edilmediği için aldığınız ürünün fiyatının ne olduğunu hesap edemiyorsunuz. Böyle bir kar marjı olur mu?" diye konuştu.

