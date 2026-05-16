TESK'ten kredi kartı çağrısı: "2 milyon kişi yasal takipte"

Türkiye 'de 147 milyon kredi kartı sahibinin 3 trilyon lira borcu bulunuyor.

Birçok vatandaş yüksek faizler nedeniyle borçlarını ödemekte zorluk çekiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den sorunun çözümü için sektör temsilcileri ve hükümete çağrı geldi.

"2 MİLYON KİŞİ YASAL TAKİPTE"

Türkiye'de kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişinin mutlak borçlu olduğunu dile getiren Palandöken, 2 milyon kişinin yasal takipte olduğunu ifade etti.

"Mutlak ve mutlak bankalar birliği bu kredi kartı, temettü faizlerini tavan taban şeklinde durdurması lazım." diyerek çözüm önerisinde bulunan Palandöken, "Vadesi dolanlara biraz da süre vermek suretiyle sıkıntıda bulunan vatandaşlarımızın bu kredi kartı ile olan münasebetlerinin tekrar düzenlenmesi gerekiyor." dedi.

Palandöken, kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal bir soruna dönüştüğünün de altını çizdi.

"Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik." diye konuşan Palandöken, "Esnaf kendi kredi kartı dolduğu için ürün alamıyor. Aynı şekilde kredi kartını yapılandırdığı zaman da bu faizin asgarisini yatırdığı zaman altından kalkamıyor." açıklamasında bulundu.