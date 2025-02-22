TESK'ten merdiven altı üretim uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Ramazan ayı öncesi vatandaşlara merdiven altı üretim uyarısı geldi.



Palandöken, "Enflasyonla birlikte artık merdiven altı üretim de artık arttı. Bununla birlikte artık yediğimiz gıda maddelerine direk çok dikkat etmek lazım." ifadelerini kullandı.



Enflasyonist baskı ile birlikte merdiven altı üretimde artış yaşandığını belirten Palandöken, özellikle korsan satıcılara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.



Palandöken, "Bu korsan satılıcılar insan sağlığını hiçe sayanlar ya tezgah açıyor veyahutta arabalarının arkasında baklava tatlı vesaireler satıyorlar. Tabii kolluk kuvvetleri veya yerel yönetimler bunları takip etse de vatandaşın bunlara prim vermemesi lazım." dedi.



Vatandaşlara güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları önerisinde bulunan Palandöken, "Tanıdığı bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapması kendilerini hem de ailelerini bu gıdadaki bu oyunu yapanlara karşı en önemli tedbir.. Aman ha dikkatli olun... Sağlığınızı tehlikeye atmayın." dedi.