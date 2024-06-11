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TESK'ten mesleki eğitim çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni oluşan mesleklere yönelik müfredatların değişmesi çağrısı yaptı.

TESK'ten mesleki eğitim çağrısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, mesleklerin geleceğe yönelik ihtiyaçları doğrulturusunda öğrencilere yeni becerilerin kazandırılması gerektiğini söyledi.

Geleneksel mesleklerin dönüşüme entegre olması gerektiğini belirten Palandöken, çırak yetiştirmenin önemine de dikkat çekti.

Dünya İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında yazılı açıklama yapan Palandöken, "Mesleki eğitim çocukların geleceğinin anahtarıdır. Çıraklık yarının ustalarını yetiştirme sanatıdır." ifadelerini kullandı..

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