TESK'ten prim düzenlemesi çağrısı. Palandöken: Beklentimiz 9 bin iş gününün 7 bin 200'e düşmesi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 2026 yılından beklentilerini dile getirdi.

Palandöken; SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının eşitlenmesi, Perakende Yasası'nda güncelleme ve kira stopajı sorununun giderilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Bendevi Palandöken "2026'da öncelikli beklentimiz hem sosyal güvenlikteki bu 7 bin 200 güne 9 bin iş gününün düşürülmesi yine aynı şekilde bu kadük kalan perakende yasa tasarısındaki eksiklerin giderilip en azından hafta da bir gün bu zincirlerin kapatılması." dedi.

"KİRA STOPAJI MESELESİ SÜRÜYOR"

"En önemli meselelerden birisi de kira stopajları devam ediyor." diyen Palandöken şöyle devam etti:

"Hem gayrimenkulün sahibi ödüyor gelirini hem de esnaf yüzde 20 oranında kiraların yüksek oluşu eğer 20 bin lira ortalama bir kira dersek 4 bin lira da tekrar vergi yatırma zorunluluğu doğuyor ki esnaf için önemli."

"KDV'DE BİRLİKTELİK SAĞLANMALI"

KDV oranlarında adil ve sürdürülebilir bir birlikteliğin sağlanması gerektiğini de ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken “En çok mağduriyete neden olan yüzde 1 ile giriyor yüzde 10'a çıkıyor. Dolayısıyla yüzde 1 ile girenin yüzde 1 ile çıkmasının sağlanması aynı şekilde bu esnafın mağduriyetinin giderilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.