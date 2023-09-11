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TESK'ten seyyar satıcı uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden ürünler satan seyyar satıcılar ile zararlı madde satıcılarına göz açtırılmaması gerektiğini belirtti.

TESK'ten seyyar satıcı uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinin güvenliğine dikkat edilmesinin önemini vurguladı.

çevrelerinde çocukların sağlığını tehdit eden, kötü alışkanlıklara bulaşmasına neden olabilecek kişilerin bulunabildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Çocukların okula gidip geldikleri saatlerde o çevrede sağlıksız yiyecek satanlar olabilir. Bu satıcılar belki okul kantinlerinden daha ucuz gibi görünüp çocukların sağlığının bozulmasına neden olabilir. Bunun için yerel yönetimler başta olmak üzere kolluk kuvvetleri de denetimlerini sürdürüyor. Ancak burada ailelere de büyük sorumluluk düşüyor.

Çevredeki esnaf da bu konuda duyarlı olmalı, ailelerle işbirliği yaparak çocuklarımızı haksız kazançla zehirleyen gözü dönmüşlerden korumalı."

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