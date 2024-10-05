TESK'ten yabancı tabela tepkisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk dilinin kullanıldığı tabela sayısının her geçen gün azaldığını vurgulayarak, "Yabancı tabela kirliliği bir an evvel engellenmelidir." dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den yabancı tabela kullanımı tepkisi geldi.
Artan göçmen nüfusuyla birlikte yabancı tabela kullanımının giderek arttığını belirten Palandöken, "Yabancı tabela kirliliği bir an evvel önlenmelidir." dedi.
Palandöken, tabela kullanımında Türk dilinin kullanımı ve yönetmeliklere uyuma özen gösterilmesi gerektiğini de söyledi.
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