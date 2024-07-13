TESK'ten "yeni yapılandırma" talebi: Vergi, trafik ve SGK borçlarını kapsasın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğuna işaret etti.



Ekonominin canlanması ve devletin gelirini artırması için uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Palandöken, "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart." ifadesini kullandı.



Yeniden yapılandırmanın devlete de önemli katkısı olacağını savunan Palandöken, şunları kaydetti:



"Hem insanların borçtan kurtulmasını hem de istihdamın hareketlenmesini sağlayacak önemli bir şey. Bir yapılandırmayla ve bunun ödenebilir miktarlarda olmasının sağlanması suretiyle geçtiğimiz 2023 yılındaki 156 milyar liranın çok daha üstünde bir gelir sağlanmış olacak. Esnafın da mağduriyeti önlenecek."