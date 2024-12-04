Tesla balinasını "1929 korkusu" sardı

Tesla'nın en büyük bireysel hissedarlarından Leo KoGuan, Tesla hisselerini satmaya başladığını açıkladı.



Otomobil üreticisindeki hisselerini azalttığını açıklayan KoGuan, ileride bir satış dalgası yaşanacağından korktuğu için gelirinin bir kısmını tahvillere yatırdığını söyledi.



Koguan, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Artık Tesla'ya tamamen yatırım yapmıyorum. Tesla hisselerini elden çıkarıyorum ve kısa vadeli hazine tahvillerine yatırım yapıyorum" ifadelerini kullandı.



Milyarder yatırımcı, "1929 tipi borsa çöküşü yaklaşıyor" ifadesini kullandı.



Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla hisseleri, KoGuan'ın 13,5 milyar dolarlık servetinin büyük kısmını oluşturuyor.



KoGuan, mayıs itibarıyla şirketin yaklaşık yüzde 0,9'una denk gelen 27,7 milyon hisseye sahipti.