Tesla fiyatlarını yarı yarıya düşürdü

İngiliz sürücüler artık bir yıl önce ödeyecekleri ücretin yarısından biraz fazlasına Tesla marka elektrikli araç kiralayabilecek.



Raporda, Tesla'nın daha fazla ünite satabilmek için araç kiralama şirketlerine yüzde 40'a varan indirimler teklif etmek zorunda kaldığı belirtildi.



Raporda, indirimlerin İngiltere'de Tesla araçları için yeterli depolama alanı olmamasından da kaynaklandığı belirtildi.



Reuters haberi henüz doğrulayamadı. Tesla, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Tesla'nın İngiltere'deki temmuz ayı satışları, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nin (SMMT) son verilerine göre yaklaşık yüzde 60 düşüşle 987 adede geriledi.



SMMT'ye göre, Temmuz ayında İngiltere'de yeni araç kayıtları yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 düştü.



Pil elektrikli araçların 2025 yılında yeni kayıtların yüzde 23,8'ini oluşturması öngörülüyor. Bu oran, SMMT'nin daha önceki yüzde 23,5 tahmininin biraz üzerinde.