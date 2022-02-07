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Tesla, sahip olduğu Bitcoin'in değerini duyurdu

ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, sahip olduğu Bitcoin varlıklarının 31 Aralık itibarıyla piyasa değerinin 1,99 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 17:48

Tesla, sahip olduğu Bitcoin'in değerini duyurdu

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Kripto paralara verdiği destekle sık sık gündeme gelen ’ın CEO’Su olduğu Tesla, elindeki miktarını duyurdu.

Elektrikli otomobil devi, 2021 sonu itibarıyla elinde tuttuğu Bitcoin miktarının 1,99 milyar dolar olduğunu belirtti.

2021’in ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolar Bitcoin yatırımı yaptığını açıklayan Tesla açıklamayı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaparken, şirketin dijital varlık yatırımlarının, karlılığına etkilerine dair bilgilendirmede bulundu.

Elektrikli otomobil devi, daha önce Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamış, ardından şirket CEO’su Elon Musk kripto paraların ödeme aracı olarak onaylanması ve bazı şartlar sağlanması halinde ilerleyen dönemde ödeme aracı olarak kabul edilebileceğini belirtmişti.

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