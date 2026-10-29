Tesla sahipleri davayı kaybetti

Güney Kore 'de bir mahkeme, Tesla 'nın tam otonom sürüş (FSD) yazılımı için ödediği paranın tamamının iadesini talep eden onlarca Tesla sahibinin açtığı davayı reddetti ve otomobil üreticisinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmediğine hükmetti.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 88 davacı aleyhine karar vererek, FSD seçeneğinin insan müdahalesi olmadan tamamen otonom sürüşü garanti etmediğini ve Tesla'nın pakette yer alan bazı işlevleri zaten sağladığını tespit etti.

Mahkeme, Tesla'nın ek özellikler sunma yükümlülüğünün teknolojik gelişmelere ve düzenleyici onaylara bağlı olduğunu belirterek, alıcıların bazı işlevlerin kullanıma sunulmasının önemli bir zaman alabileceğinin farkında olduğunu da sözlerine ekledi.