Tesla sahipleri heyecanlandı... Elon Musk tarih verdi

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Tesla'nın “büyük” iyileştirmeleri ve boyut yükseltmeleri içeren yeni bir Tam Otonom Sürüş modelini eğittiğini söyledi.



Musk "Tesla, 10X parametreleri ve video sıkıştırma kaybında büyük bir iyileştirme içeren yeni bir FSD modeli üzerinde çalışıyor. Testler iyi giderse, muhtemelen önümüzdeki ayın sonunda halka sunulmaya hazır olacak.” dedi.



FSD, Tesla araçlarının sürücü yardımıyla minimum düzeyde sürüş koşullarında navigasyon ve manevra yapabilmesini sağlayan kısmen otomatik bir sürüş sistem. Sürücüler ellerini direksiyonda tutmalı ve her an direksiyonu veya frenleri devralmaya hazır olmalı. Sistem, şirketin Avrupa ve Çin'de halihazırda mevcut olan Autopilot sürücü asistanının bir yükseltmesi olarak da işlev görüyor.



Sistem, aracın kameralarının ve sensörlerinin çevresindeki dünyayı algılamasına yardımcı olan bir yapay zeka modeline dayanıyor. Musk'ın “10X parametre” yorumuyla kastettiği, daha büyük bir parametre boyutu. Yapay zeka modellerinde bu genellikle daha fazla veri ile eğitilmiş ve daha yetenekli olan daha büyük bir model olduğu anlamına geliyor.



YAPAY ZEKA GELİR KAYNAĞINA DÖNÜŞÜYOR



FSD, Çinli otomobil üreticilerinin pazara girmesiyle giderek rekabetin arttığı elektrikli araç pazarında Tesla'nın gelir artışı ve teknolojik ilerlemesi için Musk'ın stratejisinin temel direği oldu.



Tesla'nın iyimser yatırımcıları, Musk'ın otomobil üreticisinin otonom sürüş özelliklerini geliştirmeye odaklanmasıyla şirketin geleceğinin otonom sürüşte olacağını öngörüyor.



Tesla, bu yıl Teksas'ın Austin kentinde robotaksi hizmetini başlattı.



Ancak şu anda piyasa, Tesla'nın ana faaliyet alanı olan otomobil satışlarının nasıl gittiğine odaklanmış durumda. Tesla, ikinci çeyrekte otomotiv gelirlerinde yüzde 16'lık bir düşüş bildirdi ve Avrupa satışlarında da keskin düşüşler yaşadı.



Şirketin hisseleri, Musk'ın Beyaz Saray yönetimi ile artık kopmuş olan ilişkisinden kaynaklanan itibar kaybıyla daha da kötüleşen bir darbe aldı. Tesla hisseleri bu sabah itibarıyla bu yıl yüzde 23,55 değer kaybetti.