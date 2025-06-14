Tesla yolda, protestocular sokakta: Teksas'ta otonom endişesi

Tesla CEO’su Elon Musk’ın robotaksi planı, ABD’nin Teksas eyaletinde tepkilere neden oldu.

Musk’ın 22 Haziran’da pilot olarak başlatmayı planladığı robotaksi hizmeti öncesinde Austin kentinde düzenlenen protestolarda, güvenlik ve şeffaflık konularında ciddi eleştiriler dile getirildi.



Dawn Project, Tesla Takedown ve Resist Austin gibi grupların destek verdiği eylemlerde, Tesla’nın kısmen otonom sürüş sistemlerine yönelik güvenlik endişeleri ön plandaydı.

Göstericiler, Tesla’nın “Tam Otonom Sürüş” (FSD) sistemlerinin geçmişte çok sayıda kazaya karıştığını ve bu sistemlerin henüz kamuya açık alanlarda test edilmeye hazır olmadığını savundu.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin verilerine göre, Tesla’nın FSD sistemlerinin kullanıldığı araçlar, onlarca ölümle sonuçlanan yüzlerce kazaya karıştı. Göstericiler, yeni robotaksi planının bu riskleri daha da artıracağından endişeli.

ÇOCUĞA ÇARPAN TESLA

Dawn Project üyeleri, Austin sakinlerine FSD sisteminin güvenlik açıklarını göstermek amacıyla 13.2.9 sürüm yazılıma sahip bir Model Y aracı da eyleme getirdi. Gösteride, FSD ile donatılmış Tesla’nın dur işareti olan bir okul otobüsünün yanında durmadan geçtiği ve aracın önüne konulan çocuk mankenine çarptığı bir test sahnesi sergilendi.

Gösteriye katılanlardan Stephanie Gomez, CNBC’ye yaptığı açıklamada Musk’ın hükümetle olan ilişkilerinden ve Tesla’nın şeffaflık eksikliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bir diğer protestocu Silvia Revelis ise asıl endişelerinin güvenlik olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlar güvenlik testi sonuçlarını alamadılar. Musk, kendisini kanunların üstünde görüyor,” ifadelerini kullandı.

Dawn Project CEO’su Dan O’Dowd’un aynı zamanda Ford ve Toyota gibi firmalara yazılım sağlayan Green Hills Software’in yöneticisi olduğu da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Tesla ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.