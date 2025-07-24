Tesla'da dönüm noktası: Batacak mı, çıkacak mı?

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2025’in ikinci çeyreğine dair açıkladığı mali tabloda hem gelir hem de kâr düşüşü bildirdi. Bu, şirketin üst üste ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldığı anlamına geliyor. CEO Elon Musk’ın Beyaz Saray’dan ayrılmasının ardından da durgunluk devam ederken, Tesla’nın geleceği hem ekonomik hem de siyasi belirsizliklerle karşı karşıya.



Tesla, 30 Haziran’da sona eren çeyrekte gelirinin geçen yıla kıyasla yüzde 12 azalarak 22,5 milyar dolara düştüğünü, hisse başına kazancının ise yüzde 23 azalarak 40 cent olduğunu açıkladı. Bu rakamlar, analistlerin 22,74 milyar dolar gelir beklentilerinin de gerisinde kaldı.



Şirketin yatırımcılara gönderdiği notta, söz konusu çeyreğin “Tesla’nın tarihinde önemli bir dönüm noktası” olduğu belirtilerek, elektrikli araçtan yapay zekâ, robotik ve yeni hizmet alanlarına geçiş hedefleri vurgulandı. Ancak bu dönüşüm, güçlü bir ekonomik performansla desteklenemedi.

ROBOTAKSİ HİZMETİ ÇOĞALACAK



Musk, analistlerle yaptığı konferans görüşmesinde, Austin’de başlatılan robotaksi hizmetini yıl sonuna kadar ABD nüfusunun yarısına ulaştırmak istediğini söyledi. Ancak bu planın, düzenleyici onaylara ve güvenlik testlerine bağlı olduğu kabul edildi.

Halihazırda hizmette olan araçlarda hâlâ insan güvenlik gözlemcileri bulunuyor ve bu durum, Tesla’yı bu alandaki rakibi Google’ın alt kuruluşu Waymo’nun gerisine itiyor.

Öte yandan Tesla, robotaksi dışında yeni ürün planları da duyurdu. Musk, insansı robot asistanlardan ve sosyal medya uygulaması X ile yapay zekâ girişimi xAI’nin entegrasyonundan söz etti. Ancak bu projelerin çoğu henüz hayata geçirilmedi.

Tesla, bu ay Kaliforniya’daki West Hollywood’da bir restoran ve açık hava sineması da açtı. Musk, bu girişimi “kasvetli bir kentsel manzarada bir umut ışığı” olarak tanımladı.

ABD'LİLERİN YÜZDE 58'İ OLUMSUZ GÖRÜŞE SAHİP

Musk’ın siyasi çıkışları da Tesla’nın kamuoyu algısını olumsuz etkiliyor. Aşırı sağa yakın söylemleri, Trump’a danışmanlık geçmişi ve kendi siyasi partisini kurma iddiaları kamuoyunda yoğun tartışma yarattı. Nate Silver tarafından yapılan ankete göre Amerikalıların yüzde 58’i Musk hakkında olumsuz görüşe sahip.

Şirketin mali durumu protesto eylemlerini de beraberinde getirdi. “Tesla Takedown” adlı hareketin organize ettiği protestolar ABD genelinde her hafta düzenleniyor. Grup, Tesla’yı “aldatmaca” olarak nitelendirerek, yatırımcıları uyardı.

Ayrıca şirket, ABD’de iki farklı eyalette, Autopilot ve Tam Otonom Sürüş sistemleriyle ilgili dava süreçleriyle karşı karşıya. Düzenleyici kurumlar da bu teknolojilerin kötü hava koşullarında güvenli olup olmadığını araştırıyor.

Tesla’nın geleceği, yalnızca yeni teknolojilere değil, aynı zamanda Musk’ın kamuoyundaki duruşuna, siyasi etkilerine ve rekabet koşullarına karşı vereceği yanıtlara bağlı görünüyor