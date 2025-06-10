Tesla'da duraklama dönemi: Otomobil devini ne bekliyor?

ABD Başkanı Donald Trump ile en büyük destekçisi olan Tesla CEO'su Elon Musk arasında patlak veren "savaş", gözleri Tesla'ya çevirdi.



Elektrikli otomobil üreticisinin geleceği merak edilirken, borsada da Tesla hisselerinde sert dalgalanmalar yaşanıyor.



Trump-Musk kavgası, Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın geleceğini sorgulatır hale getirdi.



Kavganın nedeni ABD'deki elektrikli araç satışlarına adeta bir darbe vurması beklenen bir yasa tasarısı.



Yeni tasarı, elektrikli araç satın alanlara verilen 7 bin 500 dolara kadar vergi teşviklerini ortadan kaldırıyor



Tasarı yürürlüğe girerse, batarya fabrikaları ve lityum rafinerilerine verilen sübvansiyonlar sona erecek.

7 MİLYONLUK AZALMA



Ayrıca, elektrikli araç şarj istasyonları için sağlanan mali destekler de ortadan kaldırılacak.



ABD'de yapılan araştırmalar, tasarının bu hali ile onaylanması durumunda, 2030 yılına kadar ABD'de satılacak elektrikli araç sayısında 7,7 milyonluk bir azalma öngörüyor.



ABD elektrikli araç pazarının yüzde 44'ünü tek başına oluşturan Tesla'nın, 5 yıl içinde satışlarında 3,4 milyon araçlık bir kayıp yaşaması bekleniyor.



New York Times'ın haberine göre, Tesla’nın güncel çevre regülasyonlarını karşılayamayan diğer otomobil üreticilerine 'karbon kredisi' satmasını sağlayan mevcut düzenlemelerin değişmesi de gündemde



Tesla için kritik öneme sahip bu krediler, şirkete yılın ilk çeyreğinde 595 milyon dolarlık gelir sağlamıştı.



İki taraf arasında yaşanan kavgadan hisseler de etkilendi.



Tesla hisseleri geçen hafta önce yüzde 14 düştü, ardından yüzde 4'lük bir toparlanma yaşandı.

