Tesla'da hedef fiyat geriledi

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın, Tesla'dan geleceğe dair büyük beklentileri yok. Analist Mark Delaney fiyat hedefini 10 dolar düşürerek 285 dolara indirdi, bu da sadece yüzde 0,1'lik bir artış anlamına gelirken hisse senedi üzerindeki nötr notunu yineledi.



Delaney, Tesla'nın düşen küresel satışlarını hisse senedine ilişkin düşük tahminlerinin arkasındaki temel neden olarak gösterdi. Dün müşterilerine gönderdiği bir notta Delaney, "Tesla araç teslimat varsayımlarımızı ve EPS tahminlerimizi, kilit bölgelerdeki (örneğin Çin, ABD ve Avrupa) daha zayıf aylık veri noktalarını daha iyi yansıtmak için düşürüyoruz. Mayıs ayı boyunca sektör ve tescil verileri, önemli coğrafyalardaki teslimatlarda yıllık bazda zayıflığın devam ettiğini gösteriyor." dedi.