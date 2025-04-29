Tesla’da sert fren: Satışlar ilk kez geriledi

ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın açıkladığı finansal sonuçlara göre, şirketin net kârı bir önceki yıla kıyasla yüzde 71 düşerek 409 milyon dolara geriledi. Ancak bu rakamın büyük kısmı, otomobil satışlarından değil, diğer üreticilere satılan 595 milyon dolarlık çevresel düzenleme kredilerinden sağlandı. Şirketin asıl faaliyet alanı olan araç satışlarında ise zarar kaydedildi.



TARİHTE İLK KEZ GERİLEDİ

Şirketin satış hacmi, tarihinde ilk kez düşüş gösterdi. Çin ve Avrupa pazarlarında yaşanan daralma dikkat çekerken Çin merkezli rakip BYD'nin hızlı yükselişi, Tesla’nın pazardaki liderliğini tehdit eder hâle geldi. Uzmanlara göre Tesla, 2025 yılı içinde elektrikli araç satış liderliğini BYD’ye kaptırabilir.



MUSK'IN SİYASİ KİMLİĞİNİN ETKİLERİ

CEO Elon Musk’ın son dönemdeki siyasi söylemleri de Tesla’nın marka değerini olumsuz etkiliyor. ABD'de federal hükümetin küçültülmesini savunan Musk, Almanya’da ise aşırı sağcı AfD partisine desteğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu açıklamalar, özellikle Avrupa pazarında Tesla’nın imajına zarar veriyor.



"KRİZ DEĞİL ZORLUK"

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Elon Musk, Tesla’nın mali kriz içinde olmadığını savunuyor. Yatırımcılarla yaptığı görüşmede, “Geçmişte birçok kez ölümün eşiğinden döndük ama şu an öyle bir dönem değil” diyerek mevcut sürecin sadece geçici zorluklar içerdiğini belirtti

