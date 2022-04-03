Tesla'dan ilk çeyrekte rekor teslimat

Tesla, 2022 yılı ilk çeyrek araç üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Şirket bu yıl ilk çeyrekte 310 bin 48 araç teslimatı yaptı. 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanan sonuçların beklentileri biraz aştığı görüldü.



Elon Musk'ın "son derece zor" bir ilk çeyrek olarak tanımladığı dönemde analistler, 309.158 aracın sevk edilmesini bekliyordu.



Sonuçlara göre, 310 bin 48 elektrikli araç teslimatı yapan şirket, 305 bin 407 araç üretti. Geçen yılın aynı döneminde Tesla 184.800 elektrikli araç teslim etmişti.



Şirketin ilk çeyrek sonuçlarına göre, teslimatların yüzde 95′ini yani 295 bin 324′ünü Model 3 ve Model Y araçları oluşturdu.



Şirket, "devam eden tedarik zinciri zorlukları ve fabrika kapanmaları" nedeniyle çeyrek boyunca teslim ettiğinden 4.641 daha az araba üretti.



Tesla kısa süre önce Almanya'nın Brandenburg kentinde yeni bir fabrika açtı.



Tesla ayrıca Teksas, Austin'de 7 Nisan'da inşa ettiği başka bir yeni araç montaj fabrikasında büyük bir açılış etkinliğine ev sahipliği yapmayı planlıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun