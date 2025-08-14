Tesla'dan saati bin 370 TL'lik iş ilanı

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, New York’ta otonom sürüş teknolojisini test etmek amacıyla “Araç Operatörü, Otopilot” pozisyonu için sürücü arıyor.

AFP’nin haberine göre seçilecek kişi, uzun süreler boyunca mühendislik araçlarını kullanarak test ve eğitim amacıyla veri toplayacak.

Pozisyon, Queens ilçesindeki Flushing’de bulunuyor. Tam zamanlı iş tanımında, New York’ta otonom veya robotaksi hizmeti sunmak yerine yalnızca test faaliyetleri yer alıyor.

Tesla, robottaksi test sürücülerine saatlik 33,66 dolara (yaklışık bin 370 TL) kadar ücret teklif ediyor.

SADECE TESTLERLE SINIRLI

Eyalet yasaları, otonom araç kullanımını şimdilik testlerle sınırlıyor. Haziran ayında Waymo da eyalette test izni için başvurduğunu açıklamıştı.

Tesla CEO’su Elon Musk, otonom araçların hızlı bir şekilde devreye alınabileceğini savunuyor. Şirket, birçok ertelemenin ardından Haziran ayında Austin, Teksas’ta sınırlı robotaksi hizmetini başlatmıştı.

Musk, temmuz ayında yaptığı açıklamada “yıl sonuna kadar ABD nüfusunun yarısında otonom araç çağırma sisteminin kullanılabileceğini” öngördü. Ancak uzmanlara göre bu hedefin gerçekleşmesi zor görünüyor. Musk, lansmanın düzenleyici onaylara bağlı olduğunu ve güvenlik nedeniyle “çok dikkatli” davrandıklarını da vurguladı.