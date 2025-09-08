Tesla'dan SuperCharger zammı

Tesla ve diğer elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren zam kararı bugün açıklandı. Tesla SuperCharger kullanmanın maliyeti arttı.



Buna göre, Tesla araçlar için kWh ücreti 8.50 liradan 8.90 liraya yüzde 4.7 oranında arttı.



Tesla dışındaki elektrikli araçlar için kWh ücreti 10.60 liradan 12.50 liraya yükseldi ve artış yüzde 17.92 oldu.



Bekleme ücreti 20 lira oldu ve değişim göstermedi. Maksimum güç ise 250 kW oldu.