Tesla'nın karı düşük kaldı

Elektrikli araç devi Tesla, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde hisse başına düzeltilmiş 0,50 dolar kar elde ettiğini duyurdu.

Aynı dönemde Tesla'nın gelirleri 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Piyasa analistleri, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisinin hisse başına düzeltilmiş 0,53 dolar kar ve 26,2 milyar dolar gelir açıklamasını bekliyordu.



Bu sonuçlara göre, Tesla'nın gelirleri piyasa beklentilerini aşarken, hisse başına düzeltilmiş karı ise tahminlerin altında kaldı.