Tesla'nın on yıllık ürününde satışlar durduruldu

Tesla, Elon Musk 'ın panellere daha cazip bir alternatif olarak piyasaya sürdüğü premium güneş enerjili çatı kiremitlerinin satışını yaklaşık on yıl sonra durdurdu.

Tesla'nın web sitesindeki güneş enerjili çatı bağlantısı artık güneş panelleri sunan bir sayfaya yönlendiriliyor.

Ürünün üretiminin durdurulacağı haberi ilk olarak geçen hafta haber sitesi Electrek tarafından duyurulmuştu.

Musk, kuzenleri tarafından yönetilen güneş enerjisi kurulum şirketi SolarCity'nin Tesla tarafından satın alma girişiminde bulunulduğu 2016 yılında bu çatı kiremitlerini tanıtmıştı.

Şirket 2021 yılında haftada 1000 kurulum hedeflemişti, ancak sektör tahminlerine göre gerçek rakam çok daha düşüktü.

GÜNEŞ ENERJİSİ HEDEFLERİNDEN VAZGEÇİLMİŞ DEĞİL

Tesla'nın güneş enerjisi stratejisi, New York, Buffalo'daki fabrikasında ürettiği ve bu yıl konut müşterilerine teslim etmeye başladığı geleneksel panellere doğru kaydı.

Musk'ın güneş enerjisi alanında hâlâ büyük hedefleri var. Tesla, bu ay Teksas'ta Houston yakınlarında 9 bin 712 kalıcı iş yaratacak 10,1 milyar dolarlık bir güneş pili fabrikası için planlarını sundu.

Tesla, konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

ABD'DEKİ CYBERTRUCK FİYATLARINDA ARTIŞ

Ayrıca Tesla, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı Cybertruck pikap kamyonlarının fiyatlarını artırdı.

Şirket, Cybertruck çift motorlu ve premium dört tekerlekten çekişli modellerinin fiyatını 5 bin dolar artırarak sırasıyla 74 bin 990 dolar ve 84 bin 990 dolara çıkardı.