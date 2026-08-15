Tesla'yı sıfır satış ücretinden daha pahalıya ilana koydu. Cezadan kaçamadı

Ticaret Bakanlığı , konut ve araç satış üzerine faaliyet gösteren bir internet sitesinde yayımlanan ilanla ilgili denetim yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'a iletilen, ''Bekir bey, şu ilandaki araç, sıfır satış rakamından, daha fazlaya satılmaktadır, gereğinin yapılmasını arz ederim'' çağrısı üzerine harekete geçildi.

YAKLAŞIK 434 BİN 860 LİRA İDARİ CEZA

Kaplan, denetim sonucunda iş yerine gerekli cezaların uygulandığını dile getirdi.

Şirkete adres değişikliğini süresi içinde bildirmemesi nedeniyle 28 bin 620, iş yerinde bulunan iki adet taşıt için taşıt teslim belgesi düzenlememesi nedeniyle 57 bin 240, aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunması nedeniyle 50 bin, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmemesine rağmen iki taşıtı pazarlaması nedeniyle 200 bin, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla taşıt pazarlaması nedeniyle 99 bin TL olmak üzere toplam 434 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.

Kaplan açıklamasında, "Tüketicilerimizin haklarını korumak, adil ve güvenilir bir piyasa düzenini tesis etmek için gerek yurt genelinde gerekse dijital ortamda denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.