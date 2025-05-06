Tezgahların en pahalı balığı çupra oldu

Sona eren av sezonunun ardından tezgahlarda olta ve küçük kayık balıkçılığıyla avlanan balık türleri satışa sunuluyor.



Bereketli başlayan balık sezonunda çeşitlilik devam ederken Trabzon Balıkçılar Hali'nde levrek ve çupranın kilosu 400, barbun 300, alabalık 200, istavrit 250, mezgit 200, somonun kilosu 150 liradan satışa sunuluyor.

Vatandaşlar, en çok istavrit, mezgit, barbun ve somona rağbet gösteriyor.