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The Economist: Çin, olası bir savaşa karşı hazırlık yapıyor

The Economist dergisi, Çin'in bu yılın ilk yarısında yaptığı yüklü alımlarla ciddi stoklar oluşturduğuna dikkat çekerek, bunun, "olası bir savaşa karşı hazırlık" amacı taşıdığı iddiasında bulundu.

The Economist: Çin, olası bir savaşa karşı hazırlık yapıyor

The Economist dergisi, 'in bu yılın ilk yarısında yaptığı yüklü alımlarla özellikle , , bakır ve tahılda ciddi stoklar oluşturduğuna dikkat çekerek, bunun, yeni jeopolitik gerginliklerin habercisi olduğu ve "olası bir savaşa karşı hazırlık" amacı taşıdığı iddiasında bulundu.

Bu "muazzam" stokların ileriye yönelik bir soruna işaret ettiği belirtildi ve muhtemel çatışma alanı olarak Güney Çin Denizi işaret edildi.

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